Москва, 4 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Грузии состоялся первый тур выборов, а потому никаких радикальных политических изменений в стране не предвидится. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы в местные органы власти Грузии и арест Саакашвили — все новости»

«Они признали первый тур выборов. Международные организации, наблюдатели — признали первый тур состоявшимся. 30 октября пройдёт второй тур в нескольких городах (где мэры не набрали 50%)», — заявила Кикнадзе.

«На политическую арену вышел бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Мне кажется, он отнял несколько процентов у «Грузинской мечты», и поэтому вот такие цифры у нас сегодня. Но что самое главное, «Грузинская мечта» набрала больше 43%. Это значит, что оппозиция уже не будет ничего требовать», — отметила она.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.

Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трём годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани. Кроме того, с ним связаны несколько других уголовных дел: в частности, о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.