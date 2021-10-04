Москва, 4 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Несмотря на достаточно значительную поддержку Михаила Саакашвили в Грузии в целом, мало кто готов в настоящее время выходить за него на улицу. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы в местные органы власти Грузии и арест Саакашвили — все новости»

«Их главная цель — дестабилизировать ситуацию. Мы также отметили, что около 100 тыс. зарегистрировались его сторонников, чтобы помочь вернуться на родину, но когда они призывают своих сторонников выйти на улицы и поддержать «национальное движение», собирается 4−5 тыс. активных участников», — заявила Кикнадзе.

«Так что мне кажется, что во время эти выборов, несмотря на то, что было очень много попыток дестабилизировать ситуацию, правоохранительные органы очень хорошо сработали», — указала она.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.

Ранее на сайте движения, созданного, чтобы помочь бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили вернуться на родину, зарегистрировались 104 тыс. человек. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.