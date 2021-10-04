Москва, 4 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Население Грузии слишком хорошо помнит о том, что происходило во время правления Михаила Саакашвили в стране, чтобы допустить его возвращение к власти. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы в местные органы власти Грузии и арест Саакашвили — все новости»

«Они правда очень пассионарные, и если оценивать их действия с точки зрения политических технологий, они всё очень грамотно сделают», — заявила Кикнадзе.

«Но грузинское население (сохраняет) горькие воспоминания о тех девяти годах, в течение которых он пробыл у власти. И несмотря на большие ресурсы, политические технологии, легитимным путём им не удастся прийти во власть», — указала она.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.

Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трём годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани. Кроме того, с ним связаны несколько других уголовных дел: в частности, о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.