Тбилиси, , 13:39 — REGNUM В рамках расследования дела о незаконном пересечении госгранцы Грузии бывшим грузинском президентом Михаилом Саакашвили задержаны ещё двое человек. Об этом 4 октября сообщил журналистам прокурор Леван Вепхвадзе.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он рассказал, что правоохранители задержали в Поти отца и сына Шалву Цоцорию и Зури Цоцорию. Их обвиняют в сокрытии преступления.

Ранее был задержан Элгуджа Цомая, который владеет квартирой в Тбилиси, где правоохранители обнаружили Саакашвили. По информации «Первого канала Грузии», экс-президента якобы доставили в Поти в контейнере на пароме, следовавшем с Украины. По версии журналистов, Цомая прибыл в порт на грузовике, чтобы встретить экс-президента.

Напомним, Саакашвили заявил о своём прибытии с Украины в Грузию через соцсеть Facebook 1 октября. Он выложил два видео из Батуми. Задержали его вечером того же дня. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде.

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