Москва, 4 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Сторонники Михаила Саакашвили действуют очень грамотно с точки зрения политтехнологий в Грузии. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24».

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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«Они правда очень пассионарные, но если оценивать их действия с точки зрения политических технологий — они всё очень грамотно сделают», — заявил Кикнадзе.

«Они разделились, появилось несколько партий с разными названиями — но они были членами единого национального движения. У них три мощных телеканала, которые 24 часа выдают информацию в их пользу. У них много неправительственных организаций, они работали с молодёжью», — указала она.

Тем не менее, политических технологий для победы оказалось недостаточно.

«Мне кажется, его сторонники информировали его, но желаемое выдавали за действительное, что у него очень много сторонников, и им удастся переломить ситуацию. Но мы видим, что сторонников не так уж и много», — пояснила Кикнадзе.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.

Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трём годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани. Кроме того, с ним связаны несколько других уголовных дел: в частности, о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.