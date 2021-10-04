Москва, 4 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. На сегодняшний день пока нет никаких предпосылок и тем для возможного контакта президентом России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом 4 октября сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось», — отметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что российский лидер никогда не отвергал возможность встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Более того, он говорил, что тоже готов ее провести, но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь, мне кажется, никакого продвижения мы не зафиксировали», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится, когда российский лидер будет к ней готов. В свою очередь пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков пояснил, что такие переговоры могут состояться только при условии выполнения Киевом Минских соглашений.

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Накануне, 3 октября, украинский лидер вновь заявил, что он готов к встрече с президентом Российской Федерации и считает, что такая встреча нужна. Он уверен, что встреча в формате тет-а-тет с Путиным была бы достаточно предметной. При этом Зеленский обвинил российскую сторону в нежелании проводить такую встречу, так как она может «принести неожиданный результат». Также Зленский заявил, что не планирует концентрироваться на конкретной повестке, но и это не значит, что Киев готов не обсуждать какие-то вопросы.