Киев, , 13:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что он готов к встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и считает, что такая встреча нужна. Об этом Зеленский заявил сегодня, 3 октября, на брифинге по итогам встречи с членами фракции «Слуга народа».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Зеленского, встреча с Путиным была бы правильным решением, и он, как президент Украины, к такой встрече готов. Более того, Зеленский считает, что встреча в формате тет-а-тет с Путиным была бы достаточно предметной.

«Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная», — сказал Зеленский.

При этом Зеленский обвинил российскую сторону в нежелании проводить такую встречу, так как она может «принести неожиданный результат». Также Зленский заявил, что не планирует концентрироваться на конкретной повестке, но и это не значит, что Киев готов не обсуждать какие-то вопросы.

«Я уверен, что, если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, встречу можно приблизить, пока мы себе позволить такого не можем», — сказал президент Украины.