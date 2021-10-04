Москва, 4 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Несмотря на эффективность политических технологий, сторонники Михаила Саакашвили неспособны переломить в свою пользу ситуацию в Грузии. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24».

U.S. Department of Defence Михаил Саакашвили

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«Какие-то гарантии у него были. Особой храбростью он не отличается, это мы очень хорошо видели во время войны 2008 года. Значит, у него были какие-то гарантии», — заявила Кикнадзе.

«Мне кажется, его сторонники информировали его, но желаемое выдавали за действительное. У него очень много сторонников, и им удастся переломить ситуацию. Но мы видим, что сторонников не так уж и много. Они правда очень пассионарные, и если оценивать их действия с точки зрения политических технологий, они всё очень грамотно делают», — указала она.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.

Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трём годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани. Кроме того, с ним связаны несколько других уголовных дел: в частности, о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.