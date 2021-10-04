Москва, , 13:17 — REGNUM Если у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и были политические амбиции на своей родине, то теперь ему, скорее всего, придётся смириться с их неосуществимостью по крайней мере на ближайшие годы. Об этом 4 октября заявила директор Тбилисского Центра политических исследований Тамара Кикнадзе на телеканале «Россия 24».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Он преследовал цель мобилизовать своих сторонников, и, наверное, у него были определённые какие-то гарантии. Так бы он не поехал», — заявила Кинадзе.

«Но вчера в интервью премьер-министр заявил, что кто бы ни попросил за него, его не выпустят. К тому же президент сказала, что не выпустит. Так что мне кажется, ему придётся посидеть несколько лет», — указала она.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.

Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трём годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани. Кроме того, с ним связаны несколько других уголовных дел: в частности, о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.