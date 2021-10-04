Тбилиси, , 13:10 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, хотя является украинским гражданином, не хочет, чтобы его экстрадировали на Украину. Об этом 4 октября сообщил адвокат бывшего грузинского лидера Давид Садзаглишвили.

Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

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Юрист смог навестить в пенитенциарном упреждении в Рустави бывшего грузинского лидера впервые после его ареста. Затем Садзаглишвили вышел к журналистам.

«Что касается вопроса об экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили в этом вопросе такова, что он прибыл в Грузию, на свою родину, и собирается вести политическую борьбу», — сказал адвокат.

Он также зачитал письмо Саакашвили, в котором тот назвал итоги первого тура выборов в органы местного самоуправления в Грузии «хорошими» для его партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Напомним, выборы в Грузии прошли 2 октября. В большинстве муниципалитетов победила правящая партия «Грузинская мечта». ЕНД победила в Батуми и Зугдиди. В 20 из 64 округах будет проходить второй тур голосования за мэров муниципалитетов и мажоритарных депутатов городских заксобраний. В том числе второй тур потребуется, чтобы выбрать мэра Тбилиси.

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