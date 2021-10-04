Тбилиси, , 12:08 — REGNUM Голосование на выборах в органы местного самоуправления в Грузии прошло в конкурентной борьбе, хотя, есть серьёзные замечания. Об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Тбилиси, обнародованном 4 октября.

Избирательный участок в Грузии (сс) OSCE Parliamentary Assembly

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы в местные органы власти Грузии и арест Саакашвили — все новости»

«Выборы в целом хорошо администрированы, хотя и характеризовались усилением поляризации. Избирательные субъекты имели возможность проводить кампанию свободно и в конкурентной среде, и этот день выборов был проведен упорядоченно и прозрачно», — говорится в сообщении.

В дипмиссии ЕС также отметили, что в ходе выборов были зафиксированы случаи подкупа и запугивания избирателей. Кроме того, в сообщении говорится о «дисбалансе» в финансировании партий.

Напомним, выборы в Грузии прошли 2 октября. В большинстве округов победила правящая партия «Грузинская мечта». В 20 из 64 округах будет проходить второй тур голосования за мэров муниципалитетов и мажоритарных депутатов городских заксобраний. В том числе второй тур потребуется, чтобы выбрать мэра Тбилиси.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Грузии оценила прошедшие выборы в местные органы власти