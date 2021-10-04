Москва, , 12:05 — REGNUM Экс-президент Грузии не решился бы возвращаться в стране, не имея определённых гарантий. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я его лично знаю с 1992 года, я знаю, какой у него характер. Он человек не отважный. Это, можно сказать, был крайний шаг, шаг отчаяния», — заявил Арешидзе.

«Я думаю, что через некоторое время раскроется, как он на самом деле приехал. Во всяком случае, он незаконно пересёк границу — об этом стараются его сторонники не говорить, что он нарушил закон. Я думаю, что была лазейка, с которой ему кто-то помог. Кто-то ему дал ложные гарантии, что он может приехать», — подчеркнул он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.

Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трём годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани. Кроме того, с ним связаны несколько других уголовных дел: в частности, о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.