Москва, , 11:56 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили верит, что сможет организовать своих сторонников в Грузии в мощную политическую силу. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Есть разные слухи по поводу того, как они собирались это провести, как они собирались организовать всё это вечером 2 октября. Были разные слухи, были разные варианты. Так или иначе, он пытался возглавить местное движение. Он верит, что сможет организовать массы народа. В этом плане он талантливый человек», — заявил Арешидзе.

Он напомнил, что Саакашвили неоднократно обещал своим приверженцам, что он вернётся, и местные выборы в Грузии 2 октября, видимо, оказались удачным моментом для этого.

«Я думаю, что в конце концов невозможно было всё время обещать, и он решил это сделать шаг. Но, конечно, он подготовил почву для этого. Если бы радикальная оппозиция добилась большего успеха на выборах — а это чувствовалось в течение дня, — тогда его план, наверное, удался бы», — отметил Арешидзе.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.

Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трём годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани. Кроме того, с ним связаны несколько других уголовных дел: в частности, о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.