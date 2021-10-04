Тбилиси, , 11:45 — REGNUM Тбилиси не будет передавать бывшего грузинского президента Украине, пока он не понесёт наказания за сделанные преступления. Об этом 4 октября заявила в ходе брифинге министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, ранее занимавшая пост главы минюста республики.

Тея Цулукиани (сс) Aron Urb — Flickr

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«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания», — сказала Цулукиани.

Она подчеркнула, что для передачи грузинского экс-президента украинской стороне нет никаких правовых оснований.

Ранее в МИД Украины сообщили, что будут внимательно следить за судьбой Саакашвили в Грузии, так как он является украинским гражданином. Также президент Украины Владимир Зеленский выразил озабоченность арестом бывшего грузинского лидера.

Напомним, Саакашвили заявил о своём прибытии с Украины в Грузию через соцсеть Facebook 1 октября. Он выложил два видео из Батуми. Задержали его вечером того же дня. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде.

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