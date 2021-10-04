Москва, , 11:25 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, потому что хочет выйти из забвения и возобновить карьеру публичного политика. Об этом 4 октября заявил политический аналитик Мамука Арешидзе на телеканале «Россия 24».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Это человек, который бескорыстно любит власть. Он не может без этого жить. Ему сложно очень находиться на Украине, где у него не было рычагов управления, давления на политический истеблишмент», — заявил Арешидзе.

«Исходя из этого, он постоянно старался вернуться и возглавить оппозиционное движение. Взять реванш», — указал он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили арестован в Грузии 1 октября после того, как тайно проник в страну, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября. По некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера.

Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трём годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани. Кроме того, с ним связаны несколько других уголовных дел: в частности, о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.