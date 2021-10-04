Москва, 4 октября 2021, 10:15 — REGNUM У Соединенных Штатов есть возможность сгладить пагубные последствия двадцатилетнего присутствия американских войск на территории Афганистана, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
По его словам, Вашингтону необходимо взять ответственность за свои действия и предоставить гуманитарную помощь афганским гражданам.
Масштабы военных преступлений США и западной коалиции в Афганистане еще только предстоит осознать, добавил дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Соединенные Штаты оставили в Афганистане оружие на общую сумму около $85 млрд и это количество вооружений ужасает.
Читайте также: США оставили оружие в Афганистане на сумму около $85 млрд — эксперт