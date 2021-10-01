Москва, , 09:18 — REGNUM Соединенные Штаты оставили в Афганистане оружие на общую сумму около $85 млрд и это количество вооружений ужасает. Об этом 1 октября заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Звезда».

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Откровенно говоря, вот эта цифра 85 миллиардов — она просто ужасает… Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тысяч грузовиков, транспортные самолёты, больше сотни вертолётов — вооружили до зубов», — сказал он.

При этом глава ФСВТС РФ добавил, что худший сценарий, чем поспешное бегство ВС США из Афганистана, по его мнению, «придумать было тяжело».

«Предсказуемость и надёжность американских партнёров не выдержала поддержку временем. В таких случаях говорят «сами себе выстрелили в ногу», — добавил Шугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Афганистан превратился в наркогосударство за те 20 лет, что в стране находился контингент НАТО.