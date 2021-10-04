Тбилиси, , 09:13 — REGNUM Прокуратура Грузии предъявила обвинение в укрывательстве преступления владельцу квартиры в Тбилиси, где был задержан бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Обвиняемому было известно о том, что гражданин Украины Михаил Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжких преступлений», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что обвиняемым является Э. Ц. 1958 года рождения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Ранее на «Первом канале Грузии», ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Саакашвили в Грузии якобы встретил водитель грузовика Элгуджа Цомая.

Напомним, Саакашвили заявил о своём прибытии в Грузию через соцсеть Facebook 1 октября. Он выложил два видео из Батуми. Задержали его вечером того же дня. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде.

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