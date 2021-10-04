Москва, 4 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Москве в настоящее время процессе реставрации находятся 14 объектов культурного наследия со сложными архитектурными элементами, сообщается на портале мэра столицы.

kerjenez «Реставрация»

Завершаются реставрационные работы на двух объектах — в особняке Ольги Кирьяковой (модерна XIX века) и доходном доме И.М. Коровина (построен в 1894 году). Также работы е ведутся в жилом доме Минобороны СССР. Продолжается реставрация жилого дома Управления пароходства канала Москва — Волга, построенного в 1930 году и т. д.

С 2021 года на реставрационные работы объектов культурного наследия власти Москвы выделяют специальные субсидии. Проводят реставрацию в исторических зданиях компании, имеющие лицензию Минкультуры РФ и достаточное количество архитекторов и реставраторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве реставраторы в течение 2021 года закончат восстанавливать около 100 памятников архитектуры в разных районах столицы.

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