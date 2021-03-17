Москва, , 09:21 — REGNUM В Москве реставраторы в течение 2021 года закончат восстанавливать около 100 памятников архитектуры в разных районах столицы, сообщается на портале градоначальника.

В Столице планируется завершить реставрацию здания ГЭС-2 на Болотной набережной, трёх павильонов на ВДНХ, дом Абрикосовых, особняк Наумовых-Волконских и др.

С 2011 года в Москве отреставрировано 1578 объектов культурного наследия. Это старинные усадьбы, храмы, дома и объекты инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на март 2020 года, в Москве было отреставрировано более 1,4 тыс. объектов культурного наследия.

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