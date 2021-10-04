Тбилиси, , 08:18 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили мог попасть на родину на украинском грузом судне. Об этом сообщает «Первый канал Грузии», ссылаясь на собственные источники.

Саакашвили © ИА REGNUM

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По данным журналистов, экс-президента доставили в контейнере с продовольствием, погруженном 27 сентября на паром Vilnius, который регулярно доставляет грузы в грузинский порт Поти. 29 сентября Саакашвили в порту якобы встретил на грузовой машине Элгуджа Цомая, владелец квартиры, где потом нашли экс-президента, и отвёз в Батуми.

Ранее соратники Саакашвили сообщили, что он к моменту задержания находился в Грузии четыре дня. В МВД Грузии отметили, что знали о прибытии экс-президента и отслеживали его перемещения, чтобы выбрать подходящий момент для ареста. Правоохранители не сообщают дату его прибытия и способ.

Напомним, Саакашвили объявил о своём прибытии в Грузию через соцсеть Facebook 1 октября. Он выложил два видео из Батуми. Задержали его вечером того же дня. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует, находятся в суде.

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