Тбилиси, , 20:30 — REGNUM Оппозиционные и просто здравомыслящие силы в Грузии должны объединиться. Об этом говорится в письме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором он обращается к главе оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нике Мелия.

Саакашвили © ИА REGNUM

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«Мы должны объединить все оппозиционные и просто здравомыслящие силы, — говорится в сообщении, опубликованном на странице политика в соцсети Facebook. — Мы должны забыть все обиды и раз и навсегда восстановить демократию и свободу в нашей стране».

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» якобы подготовила «запасной план» на тот случай, если президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует политика Михаила Саакашвили.