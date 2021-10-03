Тбилиси, 3 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает 48,56% голосов на местных выборах по пропорциональным спискам, а оппозиционное «Единой национальное движение», основанное бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашили, — 31,23% голосов. Данные приводятся после подсчета голосов с 38,63% участков для голосования.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

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На третьем месте по пропорциональным спискам идет партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии «За Грузию», у нее — 6,87% голосов.

Также особый интерес представляют выборы мэра Тбилиси. По данным ЦИК, после обработки 41,61% голосов лидирует действующий глава города Каха Каладзе, набрав 45,5% голосов. У его главного оппонента, председателя ЕНД Ники Мелии — 34,13%. На третьем месте — Гахария, набравший 8,97% голосов. Стоит отметить, что если ни один кандидат не наберет 50% голосов, то будет объявлен второй тур выборов с участием двух основных кандидатов.