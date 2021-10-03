Тбилиси, 3 октября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» лидирует на местных выборах с 48,56% голосов по пропорциональным спискам. Об этом 3 октября свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 38,63% участков.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

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На втором месте по результатам голосования оппозиционная партия «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. По данным ЦИК у партии 31,23% голосов. На третьем месте партия экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию», набравшая 6,87% голосов.

На выборах мэра Тбилиси побеждает действующий глава города Каха Каладзе, за которого проголосовали 45,5% избирателей. Оппозиционер Ника Мелия сильно уступает действующему мэру, он набрал 34,13% голосов. На третьем месте экс-премьер Грузии Георгий Гахария с 8,97% голосов. Если никто из кандидатов не наберёт более 50% голосов после окончательного подсчёта данных со всех избирательных участков, то будет назначен второй тур голосования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что явка на муниципальных выборах в Грузии составила 51,92%. Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 1 815 776 избирателей.