В США назвали цель мутаций коронавируса
Вашингтон, 2 октября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Коронавирус эволюционирует, чтобы быстро распространяться по воздуху, его новые варианты, такие как «дельта» и «альфа», очень быстро распространяют и заражают больше людей, чем исходный вариант вируса. Об этом пишет The New York Times.
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Отмечается, что большинство исследователей согласны с утверждением, что коронавирус в основном передается через мелкие и крупные капли, которые могут перемещаться на большие расстояния и оседать в легких.
Вирусолог Винсент Мюнстер из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний заявил, что коронавирус стал передаваться более эффективнее. Ученые ожидали подобное развитие событий, отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время общения с журналистами выразил надежду на то, что в ЕС возобладает не политика, а экономика по отношению к российскому препарату «Спутник V».
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