Вашингтон, 2 октября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Коронавирус эволюционирует, чтобы быстро распространяться по воздуху, его новые варианты, такие как «дельта» и «альфа», очень быстро распространяют и заражают больше людей, чем исходный вариант вируса. Об этом пишет The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что большинство исследователей согласны с утверждением, что коронавирус в основном передается через мелкие и крупные капли, которые могут перемещаться на большие расстояния и оседать в легких.

«Новые исследования принципиально не меняют эту точку зрения. Но результаты указывают на необходимость в более качественных масках в некоторых случаях и указывают на то, что вирус меняется таким образом, что становится более опасным», — отмечает автор статьи.

Вирусолог Винсент Мюнстер из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний заявил, что коронавирус стал передаваться более эффективнее. Ученые ожидали подобное развитие событий, отметил он.

«Вирус развивается и становится более эффективным при передаче по воздуху. Не удивлюсь, если с «дельта» этот фактор будет еще выше», — сообщила эксперт по вирусам Технологического института Вирджинии Линси Марр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время общения с журналистами выразил надежду на то, что в ЕС возобладает не политика, а экономика по отношению к российскому препарату «Спутник V».

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