Москва, , 17:52 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко выразил надежду на то, что в Евросоюзе возобладает не политика, а экономика по отношению к российскому препарату «Спутник V». Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

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«Она будет признана, процесс идет непросто, но он не прекращался. Мы исходим из того, что в конце концов возобладают не политические соображения, а конкуренция, необходимость объединения усилий в борьбе с этим заболеванием», — отметил Грушко.

Напомним, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» до сих пор не получила разрешение на использования на территории ЕС.

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Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для регистрации российской вакцины от COVID-19 во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сняты.