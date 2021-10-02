Москва, 2 октября 2021, 17:52 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко выразил надежду на то, что в Евросоюзе возобладает не политика, а экономика по отношению к российскому препарату «Спутник V». Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
Напомним, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» до сих пор не получила разрешение на использования на территории ЕС.
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Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для регистрации российской вакцины от COVID-19 во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сняты.