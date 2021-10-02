Буэнос-Айрес, 2 октября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие два месяца одобрит российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом, как сообщает агентство Telam, заявил 2 октября глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейрас.

US Mission Geneva Флаг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

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«Неизбежно, что ее (вакцину «Спутник V») одобрят в ближайший месяц или два максимум», — сказал он, основываясь на имеющиеся у него данные.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время общения с журналистами выразил надежду на то, что в ЕС возобладает не политика, а экономика по отношению к российскому препарату «Спутник V».

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