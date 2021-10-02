Вашингтон, 2 октября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома США Дональд Трамп привился от COVID-19 вакциной компании Pfizer. Об этом политик сам сообщил в интервью интернет-порталу Yahoo Finance.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Меня привили Pfizer», — сказал бывший глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что только болезнь удержит его от участия в президентских выборах-2024.

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