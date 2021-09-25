Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп не может терпеть того, что «делают с нашей страной». Об этом 25 сентября заявил он сам в интервью радиостанции Real America's Voice.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, только болезнь удержит его от участия в президентских выборах-2024.

«Но вообще-то, … я чувствую себя хорошо», — добавил он.

Ранее ряд СМИ сообщил, что экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и газету The New York Times.

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