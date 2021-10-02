Тбилиси, , 16:00 — REGNUM Спикер парламента Грузии Каха Кучава согласился с обвинением в том, что он нарушил выборное законодательство. Об этом политик 2 октября сказал журналистам.

Избирательный участок в Грузии (сс) OSCE Parliamentary Assembly

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Ранее Ассоциация молодых юристов Грузии подала жалобу на спикера. Он пришёл голосовать в защитной маске, на которой была символика правящей партии «Грузинская мечта».

«Я действительно не обратил внимания на то, какую маску надел. Факт, что это было нарушением. Знаю, что будет соответствующее реагирование и мне придется заплатить штраф», — заявил Кучава.

Стоит отметить, что в Грузии за нарушение правил агитации на избирательных участках предусмотрен штраф в размере 2000 лари, что примерно соответствует $650.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 2 октября проходят выборы в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий Грузии называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны покажут отношение к «Грузинской мечте». Если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент.

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