Тбилиси, 2 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Сторонники оппозиционной партии «Лело за Грузию» зафиксировали десятки попыток оказать давление на избирателей. Об этом 2 октября заявила на брифинге одна из лидеров партии Анна Нацвлишвили.

Ludie Cochrane Под давлением

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По её словам, избирательное законодательство якобы нарушают сторонники правящей партии «Грузинская мечта». Оппозиционеры направят по этому поводу жалобы в Центральную избирательную комиссию.

«Возле ряда избирательных участков вновь продолжается порочная практика, когда у участков мобилизованы сторонники правящей партии, в том числе и полукриминальные элементы, которые пытаются оказать давление и контролировать волю избирателей», — сказала Нацвлишвили.

Она добавила, что правоохранители на данные случаи якобы не реагируют должным образом и призвала сотрудников МВД Грузии исполнять закон.

Стоит отметить, что в 2020 году в Грузии в выборное законодательство внесли пункт о запрете приближаться к избирательным участкам ближе, чем на 50 метров всем, кто не участвует в выборах.