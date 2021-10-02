Марнеули, Грузия, 2 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. На избирательном участке в селе Кизил-Аджло Марнеульского районе Грузии 2 октября произошла потасовка между политическими конкурентами в ходе голосования на выборах в органы местного самоуправления. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Адриан Браувер. Драка. Около 1630-1640

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Как рассказал журналистам, глава местного избирательного штаба оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Георгий Мумладзе, инцидент произошёл якобы из-за того, что члены ЕНД помешали сторонникам правящей партии «Грузинская мечта» осуществить во время голосования «карусель».

"На члена «Национального движения» Аджимурада Мурадова напал кандидат в мажоритарии Кизил-Аджло Джейхун Чоидаров. Он переведен в больницу», — сказал Мумладзе.

На место прибыл начальник местного управления полиции Руслан Иоселиани. Он сказал, что правоохранители выясняют подробности происшествия.

Стоит отметить, что перед выборами в Грузии более восьми лет обостряются отношения между «Мечтой» и ЕНД. В Марнеульском районе стычки между сторонниками партий происходят чаще всего.