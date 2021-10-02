Тбилиси, , 15:22 — REGNUM Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят в ситуации накала отношений между политическими конкурентами. Об этом 2 октября сообщил журналистам посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель.

Карл Харцель Eeas.europa.eu

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«В последние несколько недель и последние 24 часа мы увидели, что уровень поляризации в политической жизни Грузии сохраняется, что прискорбно», — сказал Харцель.

Он выразил надежду на то, что все грузинские граждане смогут проголосовать, и им будет обеспечена безопасность. Также он пожелал, чтобы в безопасности были журналисты, которые освещают ход голосования.

Сам Харцель наблюдает за ходом голосования на избирательном участке в Сабурталинском районе Тбилиси.

Стоит отметить, что, если правящая партия «Грузинская мечта» не наберёт на них 43%, то оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент республики. К выборам в Грузию вернулся бывший президент страны Михаил Саакашвили. 1 октября его арестовали.

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