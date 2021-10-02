Тбилиси, , 14:48 — REGNUM Арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, скорее всего, не ухудшит отношения Тбилиси и Киева. Об этом 2 октября заявил перед журналистами министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Давид Залкалиани Mfa.gov.ge

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы в местные органы власти Грузии и арест Саакашвили — все новости»

«Недопустимо, чтобы один человек взял в заложники грузинско-украинское стратегическое партнерство», — отметил глава грузинского МИД.

Залкалиани сообщил, что грузинские власти сразу о известили Киев об аресте экс-президента, который является гражданином Украины. По мнению грузинского внешнеполитического ведомства, после разъяснения позиции Тбилиси отношения между Украиной и Грузией продолжатся «в прежнем русле».

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили вернулся в Грузию, хотя его там заочно признали виновным в ряде преступлений. 1 октября экс-президента задержали. Теперь его также обвинили в незаконном пересечении госграницы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «обеспокоен такими новостями».

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Осетия имеет право судить Саакашвили — Медоев