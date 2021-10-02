Цхинвал, 2 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нужно передать Цхинвалу, чтобы осудить за преступления против югоосетинского народа. Об этом 2 октября заявил агентству «Рес» глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.

Саакашвили и галстук

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Министр прокомментировал арест бывшего грузинского президента, который произошёл накануне в Тбилиси.

«Я имею в виду преступления 2004 и 2008 годов, согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он также пообещал, что в Южной Осетии будет по отношению к бывшему грузинскому лидеру справедливым.

Напомним, в августе 2008 года, когда Саакашвили был президентом Грузии, грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.