Тбилиси, , 13:18 — REGNUM Вашингтон сделает выводы о грузинской судебной системе по тому, как она отнесётся к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом 2 октября заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Посол США в Грузии Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

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«Этот процесс и дело станут тестом для судебной системы и правосудия в Грузии, насколько непредвзято, справедливо и открыто он будет проходить», — сказала глава американской дипмиссии.

Дегнан отметила, что в США внимательно следят за тем, что происходит с Саакашвили. Она также выразила надежду, что в отношении бывшего президента будет соблюдено законодательство.

Напомним, Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в Грузию и начал публиковать видео из Батуми. Вечером того же дня правоохранители задержали его в одной из квартир в Тбилиси. После ареста экс-президент объявил голодовку.

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