Тбилиси, 2 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Грузии явка на голосование в ходе выборов в органы местного самоуправления 2 октября к 12:00 тбилисского времени (11:00 мск) составила 17,72%. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани.

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Избирательный участок в Грузии

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«Явка избирателей на тот момент составила 17,72%, что составляет 619 562 избирателя», — сказала Иоселиани.

Она отметила, что самая низкая явка наблюдается в Тбилиси, где за четыре часа проголосовали 15,8% избирателей. Наиболее высокую явку зафиксировали в регионе Рача-Лечхуми — 27,4%.

Стоит отметить, что на выборах в парламент Грузии 2020 года явка в 12:00 составила 19,41%. Во время выборов в органы местного самоуправления 2017 года — 16,5%.