Тбилиси, 2 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом 2 октября сообщил представитель МВД республики Мамука Челидзе в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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«В рамках расследования сотрудники департамента тбилисской полиции за сокрытие преступления задержали владельца квартиры 1958 года рождения», — сказал Челидзе.

Он отметил, что задержанного обвиняют по статье, которая предусматривает наказание за «укрывательство преступлений». Самое суровое наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Напомним, Саакашвили 1 октября заявил, что вернулся в Грузию, и начал публиковать видео из Батуми. Вечером того же дня его задержали в одной из квартир в Тбилиси. До этого экс-президент публично говорил, что его в Грузии, скорее всего, арестуют.