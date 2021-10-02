Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в связи с тем, что он якобы стремился совершить в стране переворот. Об этом 2 октября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Parliament.ge

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«Он прибыл в Грузию, чтобы выполнить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», — сказал Кобахидзе.

Политик отметил, что спецоперация по задержанию Саакашвили была заранее спланирована и назвал её успешной. Лидер партии также пообещал, что в отношении экс-президента будут соблюдены все его права.

Стоит отметить, что Саакашвили стал писать в соцсети Facebook о своём возвращении 1 октября. Он также публиковал видеоролики из Батуми. До его ареста Кобахидзе и другие лидеры «Мечты» называли заявления Саакашвили о возвращении «фейком» и «клоунадой».

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