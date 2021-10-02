Тбилиси, 2 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Киев оказал помощь Тбилиси по экстрадиции бывшего начальника военной полиции министерства обороны Мегиса Кардавы, а также была помощь в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 2 октября заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.

ITU Pictures Ираклий Гарибашвили

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«Я благодарю украинскую сторону, благодарю наших украинских коллег, так как в последнее время у нас было и продолжается довольно плодотворное сотрудничество: Дело Мегиса Кардавы, а сейчас уже дело Саакашвили», — заявил Гарибашвили.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября и поместили под арест. Ранее в Грузии его заочно признали виновным по двум уголовным преступлениям, ещё два дела находятся в суде. После того, как он въехал в Грузию, минуя пограничные посты, в отношении экс-президента завели новое уголовное дело по статье о нарушении госграницы.

Стоит отметить, что Саакашвили приехал в Грузию к выборам в органы местного самоуправления. Если правящая партия «Грузинская мечта» не наберёт на них 43%, то оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент республики. Саакашвили призывает всех голосовать против «Мечты», чтобы поменять власть в стране.