Тбилиси, 2 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Грузии явка на голосование в ходе выборов в органы местного самоуправления к 10.00 тбилисского времени (9.00 мск) составила 7,41%. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натия Иоселиани.

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Избирательный участок в Грузии

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«Свою позицию на избирательных участках высказали 259 273 избирателя, — сказала Иоселиани. — Процесс голосования проходит в мирной обстановке. У избирателей есть возможность свободно, без каких-либо препятствий осуществить своё конституционное право».

Стоит отметить, что в 2017 году в Грузии на местных выборах явка на 10:00 составила 6,74%. В ходе парламентских выборов 2020 года явка к этому времени составила 8,33%.