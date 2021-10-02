Тбилиси, 2 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Госдеп США внимательно наблюдает за тем, как в Грузии развивается ситуация в связи с задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает грузинская служба радио «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент) со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы в местные органы власти Грузии и арест Саакашвили — все новости»

«Мы призываем власти Грузии обеспечить, чтобы г-н Саакашвили пользовался принципом равенства в соответствии с законодательством Грузии и международными обязательствами Грузии в области прав человека», — процитировали журналисты представителя Госдепа.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября и поместили под арест. Ранее в Грузии его заочно признали виновным по двум уголовным преступлением, ещё два дела находятся в суде. После того, как он въехал в Грузию, минуя пограничные посты, в отношении экс-президента завели новое уголовное дело по статье о нарушении госграницы.

Напомним, в Грузии на 2 октября проходят выборы в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны покажут отношение к «Мечте». Если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент. Саакашвили называет эти выборы «референдумом» и считает, что они станут прологом с смене власти в стране.