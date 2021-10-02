Тбилиси, , 09:44 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что задержан по «ложным» приговорам. Об этом говорится в его письме, которое 2 октября обнародовал в Facebook глава телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Саакашвили заявил в письме, что ожидал своего ареста. Он считает, что подвергается уголовному преследованию якобы по «заказу» президента России Владимира Путина.

«Но я всё же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас, — написал бывший грузинский лидер. — Моя свобода и, что ещё более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни».

Саакашвили также призвал сторонников не сомневаться в его победе.

Напомним, Саакашвили в Грузии заочно признали виновным по двум уголовным преступлениям, ещё два дела находятся в суде. После того, как он въехал в Грузию, минуя пограничные посты, в отношении экс-президента завели ещё одно уголовное дело по статье о нарушении госграницы. Задержали Саакашвили в Тбилиси 1 октября.

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