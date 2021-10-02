Тбилиси, , 09:41 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проник на грузинскую территорию с целью совершения государственного переворота. Об этом сегодня, 2 октября, в день выборов в местные органы власти Грузии, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

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«Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление», — заявил политик.

Кобахидзе подчеркнул, что все действия грузинских правоохранительных органов в отношении Саакашвили будут соответствовать правовым нормам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили незаконно проник в Грузию после восьми лет эмиграции и через несколько дней был задержан грузинскими правоохранителями. По всей видимости, приезд Саакашвили связан с попыткой повлиять на результаты выборов в местные органы власти в Грузии, основная борьба на которых разворачивается между правящей партией «грузинская мечта» и «Единым национальным движением», основанным Саакашвили в 2001 году.