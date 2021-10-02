Тбилиси, , 09:32 — REGNUM Члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) заметили первые нарушения на выборах в Грузии. Об этом 2 октября на экстренном брифинге заявила член ЕНД Ани Цитлидзе.

Избирательный участок в Грузии (сс) OSCE Parliamentary Assembly

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По её словам, были пресечены «карусели», когда одни те же лица голосуют по несколько раз на разных участках. Цитлидзе заявила, что это якобы зафиксировали на двух участках в Зугдиди.

Представительница ЕНД показала фотографии с участков и назвала фамилии тех, кто якобы участвовал в фальсификациях. Она обвинила в этом работников казино «Вегас». По словам Цитлидзе, они подходили к определённым членам избирательной комиссии и якобы предъявляли поддельные удостоверения.

Напомним, в Грузии 2 октября начались выборы в органы местного самоуправления. Граждане выберут мэров муниципалитетов и членов законодательных собраний.

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