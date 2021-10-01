Москва, 1 октября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Повышение цен на классические энергоносители при переходе на «зеленую энергетику» было очевидно еще в самом начале, когда борьба за климат не выходила за пределы деклараций. Теперь же, когда за «зеленую энергетику» надо расплачиваться живыми деньгами, часть европейских экспертов начала громко возмущаться «кознями», по причине которых произошло подорожание. Как разворачивается в таких условиях диалог с потребителями углеродных энергоносителей, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цена на газ

За собственными действиями ЕС в попытке уйти от потребления природного газа (но остаться его потребителем) в Испании увидели «руку Москвы», манипулирующую поставками голубого топлива с целью его подорожания. Мадрид даже предложил объединить усилия стран Евросоюза и закупить российского газа вскладчину и побольше, для того чтобы сбить на него цену. Но никаким «ограничением поставок», на которые ссылаются евросоюзовцы при попытках обвинить Россию, в действительности и не пахнет. Цены вовсю вздувают те, кто хочет добиться хоть какой-то рентабельности альтернативных источников энергии по сравнению с классическими. Но, судя по реальным последствиям внедрения «зеленой энергетики» в экономику, недавнее подорожание природного газа отнюдь не последнее. Да и другие последствия «борьбы с загрязнением», вроде закрытия угольных шахт, не сулят ЕС экономических побед. Другое дело, что свои проблемы Евросоюз усиленно старается переложить на чужие плечи. Что за схемы используются для того, чтобы заставить платить за проблемы «зеленой энергетики» тех, кто в них неповинен? Читайте статью Галины Смирновой.

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