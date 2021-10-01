Сеул, 1 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён посетит Францию на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, в ходе поездки южнокорейский дипломат примет участие в министерской сессии Совета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проведёт серию двусторонних переговоров с коллегами из других стран, включая Люксембург и Венгрию, а также встретится с генеральным секретарём ОЭСР Матиасом Корманном.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Южной КореиЧон Ый Ёнпосоветовал администрации американского президента Джо Байдена назвать стимулы, которые она может предложить КНДР в ходе личных переговоров.

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