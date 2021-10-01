Сеул, , 13:33 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён посоветовал администрации американского президента Джо Байдена назвать стимулы, которые она может предложить КНДР в ходе личных переговоров. Об этом глава южнокорейского внешнеполитического ведомства заявил 30 сентября в интервью газете Washington Post.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Чон Ый Ён предупредил, что в случае сохранения нынешнего статуса-кво, ракетный потенциал Северной Кореи может быть усилен.

Кроме того, глава МИД Южной Кореи назвал недоверие между Вашингтоном и Пхеньяном и добровольную изоляцию КНДР из-за пандемии коронавируса двумя основными факторами, которые повлияли на остановку переговоров.

«Недоверие нельзя преодолеть одним махом» — сказал Чон Ый Ён, призвав администрацию Байдена изложить «конкретные вещи», которые она может предложить КНДР, включая, документальное подтверждение окончания Корейской войны (1950−1953 гг).