Бишкек, 30 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Недовольные политикой министерства сельского хозяйства Киргизии аграрии грозятся подарить главе минсельхоза мешок кукурузы, если он не выполнит их требования. Об этом заявил агроном Бакыт Джумалиев сегодня, 30 сентября, передает «24.kg».

ALTAMIR Кукуруза

По его словам, представители ассоциации кукурузоводов республики неоднократно обращалась в министерство и пытались встретиться с главой сельхозведомства, чтобы рассказать ему о своих проблемах, но всё это оказалось безрезультатно.

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Джумалиев отметил, что из-за запрета на экспорт более 400 тысяч тонн урожая кукурузы могут сгнить на полях и складах.

Также он сообщил, что аграрии требуют от министра сельского хозяйства решить проблему с поливом озимых, пересмотреть цены на удобрения, снизить вдвое стоимость аренды земель и прекратить трансформацию сельхозугодий.

«Когда Вы только пришли на эту должность, мы вздохнули с облегчением, так как вы сам фермер и на практике знаете о проблемах сельхозпроизводства. И именно поэтому нам непонятно, почему министерство сегодня нас попросту игнорирует», — резюмировал агроном.

ИА REGNUM напоминает, что с 8 января 2021 года в Киргизии действует запрет на экспорт за территорию ЕАЭС крупного и мелкого рогатого скота, домашней птицы и куриных яиц, пшеничной муки, растительного масла, сахара, пшеницы, ячменя, кукурузы, риса и кормов для скота.

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