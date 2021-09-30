Чечня, 15 февраля, 2007, 22:52 — ИА Регнум. Начальник информационно-аналитического отдела министерства образования Чеченской республики Абдулбек Вахаев заявил корреспонденту ИА REGNUM в связи с отставкой Алу Алханова с поста президента Чечни: "Случилось то, что должно было случиться. Чеченский народ, наконец, обрел подлинного лидера. Рамзан Кадыров занял должность, которая ему принадлежит по заслугам".

Житель Грозного, близкий к окружению президентской администрации Чечни, не пожелавший назвать свое имя, пояснил ИА REGNUM: "Несмотря на методы, которыми Рамзан Кадыров действует в Чечне, его имя ассоциируется с миром и созиданием. Я смотрю в окно: и днем, и ночью вижу, как идет строительство. Это политика Кадырова". Он отметил, что когда в Грозном в теракте был убит Ахмад Кадыров и были назначены выборы, в узком кругу единогласно было принято решение о том, что президентом должен быть кто-то из клана Кадыровых. Тогда выбор пал на Алханова, который дал клятву, что покинет пост президента, как только Рамзану исполнится 30 лет. Однако под разными предлогами Алханов уходил от обещанного, нарушив клятву после достижения Рамзаном этого возраста. В результате между сторонами президента и правительства началось противостояние, которое всячески скрывалось от лишних глаз. Но итог этого противостояния закономерен, считает житель Грозного.